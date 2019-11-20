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Kocasinan'da cami temeli atıldı

6 saat önce

Kayserili bir hayırsever tarafından Cırgalan Küme Evler mevkisinde yaptırılacak caminin temeli atıldı.

Kocasinan'da cami temeli atıldı, System.String[]

Kayserili bir hayırsever tarafından Cırgalan Küme Evler mevkisinde yaptırılacak caminin temeli atıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel atma törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırseverler ve aileleri katıldı.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu belirti.

Kayseri'nin her köşesinde hayırseverlerin emeği olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda Cırgalan Küme Evler mevkisinde hayırsever hemşehrimiz tarafından yapılacak olan caminin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz, bizim ortak kalbimizdir. Bu vesile ile hayırsever hemşehrime teşekkür ediyorum."

Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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