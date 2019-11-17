Kocasinan'da cami temizleme çalışmaları

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan cami temizleme ekibi, ilçe sınırları içerisindeki 244 caminin temizliği yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduklarını belirtti.

Camilerin kutsal mekan olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için de daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz cami temizleme ekibi ile ilçe genelinde 171'i merkezde 73'ü kırsal mahallelerde olmak üzere toplam 244 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde en az ayda bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaate ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.