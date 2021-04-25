Kocasinan'da camiler gül suyuyla yıkanıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi cami temizleme ekibi ramazan ayında da camileri gül suyuyla yıkıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını belirtti.

2014 yılında cami temizleme ekibi kurduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle bu süreçte her türlü önlemi alarak camilerimizin daha sağlıklı ve temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde kurduğumuz ekip ile ilçe genelinde 173'ü merkez ve 73'ü kırsal mahalleler olmak üzere toplam 246 caminin temizliği yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca ramazanda dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaate ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz."