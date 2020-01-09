Kocasinan'da 'Çözüm Merkezi' ile 66 bin talep çözüme kavuşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da 'Çözüm Merkezi' ile 66 bin talep çözüme kavuşturuldu - Son Dakika

Kocasinan'da 'Çözüm Merkezi' ile 66 bin talep çözüme kavuşturuldu

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'nde bu güne kadar 86 bin talep çözüme kavuşturuldu.

Kocasinan'da 'Çözüm Merkezi' ile 66 bin talep çözüme kavuşturuldu, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'nde bu güne kadar 86 bin talep çözüme kavuşturuldu. 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi, her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyor.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nde bu zamana kadar belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili toplam 101 bin 479 çağrının kayıt altına anıldığını ve 86 binin aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmeti, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendirdi. Çözüm Merkezi'nin 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet verdiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm Merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında Çözüm Merkezi büyük bir adımdır. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi'nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0352 222 70 00' nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Biz diyoruz ki; 'Kocasinan Belediyesi'ne ve Başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama belediyeyi, ilçe sakinlerimizle birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir" ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezine kurulduğu günden bugüne kadar toplam 223 bin 380 çağrı geldiğini belirterek, "Bu çağrılara ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 101 bin 479'ü kayıt altına anılıp, 86 bini aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. Diğer başvuruların bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezimizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gayretle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Halkla İlişkiler, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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