Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bütün gayretlerinin vatandaşların daha sağlıklı ve daha temiz bir ilçede yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davranıyoruz. Rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini içinde bulunduğumuz süreçten dolayı genişlettik. Sağlık çalışanlarının hijyenik bir ortamda hizmet vermesinin yanı sıra vatandaşlarımızın da aynı ortamda sağlık hizmeti alabilmesi için bölgemizde bulunan 22 sağlık ocağının hijyen temizliğini yaparak, çalışmalarımızı tamamlayacağız. Özellikle toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz."