Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bütün gayretlerinin vatandaşların daha sağlıklı ve daha temiz bir ilçede yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davranıyoruz. Rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini içinde bulunduğumuz süreçten dolayı genişlettik. Sağlık çalışanlarının hijyenik bir ortamda hizmet vermesinin yanı sıra vatandaşlarımızın da aynı ortamda sağlık hizmeti alabilmesi için bölgemizde bulunan 22 sağlık ocağının hijyen temizliğini yaparak, çalışmalarımızı tamamlayacağız. Özellikle toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Son Dakika Haberleri
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
22:11 Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]