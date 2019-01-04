Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da Dönüşüm İçin İhale Vakti

Kocasinan'da Dönüşüm İçin İhale Vakti

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi, fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme çalışmaları kapsamında iki yeni hale gerçekleştirecek.

Kocasinan'da Dönüşüm İçin İhale Vakti, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme çalışmaları kapsamında iki yeni hale gerçekleştirecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Uğurevler Mahallesi'nde 1 blok 44 daire 3 dükkan ile 1 blok 44 daire 4 dükkanın kat karşılığı ihalelerinin 8 Ocak 2019 Salı günü gerçekleştirileceğini söyledi.Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan dönüşümle Kocasinan'ın çehresinin değiştiğini belirterek, "Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım Kocasinan'ı geleceğe hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir yandan hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken, bir yandan da yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değerine değer katmaktır. İhtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan'ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini Yeni Kocasinan'a hazırlamak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Uğurevler Mahallesi'nde 1 blok 44 daire 3 dükkan ile 1 blok 44 daire 4 dükkanın kat karşılığı ihalelerinin 8 Ocak Salı günü saat 14.00'de Meclis Salonu'nda başlayacağı hatırlatılan açıklamada; ihale şartname ve eklerinin Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği Ayrıca 0352 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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