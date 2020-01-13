Kocasinan'da elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

6 saat önce

Çevre dostu çalışmalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.

Kocasinan'da elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Çevre dostu çalışmalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında toplam bin 865 kg elektronik atık ve 2 bin 235 kg atık pil topladı.


2017 yılında ilçenin çeşitli yerlerine Elektronik Atık Toplama noktaları yerleştiren Kocasinan Belediyesi, bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor.


Kocasinan Belediyesi'nin geri dönüşümde yaptığı projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu söyledi. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. 2017 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği Elektronik Atık Toplama noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Ayrıca geri dönüşüm; herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık hale gelen elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.


Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Türkiye için bu yöndeki hizmetleri artırarak devam ettireceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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