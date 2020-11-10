Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında halı saha ve park talebinde bulunan gençlere, isteklerini yerine getirme sözü verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Camikebir, Erkilet ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde farklı zamanlarda saha incelemesinde bulunan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenip sohbet eden Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha ve park isteğini geri çevirmedi, belediye ekipleri park ve halı saha çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, "çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

"Bütün gayretimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesidir." ifadesini kullanan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Önemli konu başlıklarımızdan biri de gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Kocasinan Akademi ile çocuklarımızın daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlıyoruz."