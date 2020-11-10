Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi

10.11.2020 10:25
Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında halı saha ve park talebinde bulunan gençlere, isteklerini yerine getirme sözü verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında halı saha ve park talebinde bulunan gençlere, isteklerini yerine getirme sözü verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Camikebir, Erkilet ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde farklı zamanlarda saha incelemesinde bulunan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenip sohbet eden Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha ve park isteğini geri çevirmedi, belediye ekipleri park ve halı saha çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, "çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

"Bütün gayretimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesidir." ifadesini kullanan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Önemli konu başlıklarımızdan biri de gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Kocasinan Akademi ile çocuklarımızın daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlıyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi
Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi
Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi

Ahmet Yesevi Mahallesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi         
11:09
Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor         
10:35
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar gençlerin halı saha ve park talebini geri çevirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei