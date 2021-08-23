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Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor - Son Dakika

Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor

23.08.2021 10:05
Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların halı saha ve park yenilenmesi isteğini geri çevirmedi ve sözünü verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların halı saha ve park yenilenmesi isteğini geri çevirmedi ve sözünü verdi. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Alsancak, Barbaros, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha ve park yenilenmesi isteğini geri çevirmedi ve sözünü verdi. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve halı sahada yenileme çalışmalarına başladı. Vatandaşın refahına yönelik işlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor
Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor - Son Dakika


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