Kocasinan'da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Kocasinan'da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın merhum amcası Hacı Mehmet Çolakbayrakdar adına evlatları tarafından yaptırılan camii, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile ibadete açıldı.

Kocasinan'da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın merhum amcası Hacı Mehmet Çolakbayrakdar adına evlatları tarafından yaptırılan camii, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile ibadete açıldı. Kayseri'yi hayırseverler şehri olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar, Makarr-ı Ulema şehri Kayseri'nin hayırseverlik alanında ön planda olduğunu ve Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Zümrüt Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'yi hayırseverler şehri olarak niteleyerek, "Rahmetli amcam, hayattayken birçok hayır işini bir fiil kendisine yapmak nasip oldu. Hayattayken yapmak istediği işlerden bir tanesi de cami yaptırmaktı. Bugün burada maalesef açılışını göremedi. Allah mekanını cennet etsin. Bu caminin yapılacağı yeri hayattayken görmüştü ama inşaatı sırasında rahmetli oldu. İnşaatını tamamlamakta evlatlarına kaldı. Allah razı olsun onlarda kalan hayrı nihayete erdirdiler ve bugün açılışını yapıyoruz. İnşallah bundan sonrada amcamdan kalan bu hayır yapma mirası evlatlarında devam eder ve onlar bu noktada bayrağı devir alırlar. Yeni yeni hayır eserlerini de onlara yapmak nasip olur diye dua ediyoruz. Rahmetli amcam, hayata atıldığında o dönemlerde zanaat sahibi olmak önemli bir işti. Rahmetli amcam ilk olarak terzi çırağı olarak işe başlıyor ve sonrasında kumaş ticaretini büyütmek üzere İstanbul'a gidiyor. Şuanda 3'ncü kuşak torunu bu işi devam ettiriyor. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kayseri'nin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğümüzün ve hayırseverimizin ismi vardır. Bu hayırseverlik bu memleketin genetiğinde var. Binlerce yıldır bu topraklar hayırseverleriyle anılır. Makarr-ı Ulema şehri bu şehir, medresesi, hanları, hamamları ve onları yaptıran insanlarıyla anılır. Bu topraklarda hayırseverlik ön planda sürdürülerek devam etmektedir. İnşallah bizden sonraki nesillere hayırla anılacağımız işler yapmak nasip olsun."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'yi daha iyi yerlere taşımak için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Değişik şehirler değişik şekilde anılır. Kayseri'miz hayırseverler şehridir. İşte onlardan birisini hep beraber burada görüyoruz. Büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Bu güzel eserin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Kayseri'nin hayırseverlerle özdeşleştiğine dikkat çekerek, "Rahmetli Hacı amcayı hepimiz biliriz ve tanırız. Evlatları da benim arkadaşlarım olur. Bir kez daha ben inandım ki 'Eğer insanın kazancı helal ise harcadığı yerlerde hep meşru, makul, insanların istifade ettiği ve dua ettiği güzel işler olur'. Burada bunu şahitlik etmeye devam ediyoruz. Rahmetli Hacı amcayı, ahirette Cenab-ı Hakkın rahmetiyle merhametiyle muamele etmesini ve en güzel köşelerde ağırlamasını niyaz ediyoruz. Kayseri, bilindiği üzere hayırseverlikte zirve yapmış ve şampiyonluğu kimseye bırakmayan bir ildir." diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Kayseri'de son bir ayda açılan üçüncü cami olduğunu belirterek, "Bugünkü açılışını yaptığımız camimizi inşa eden ve hayırda bulunan Hacı Mehmet Çolakbayrakdar'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına bu hayır için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kayseri'mizin farklılığı hayırda yarışmasıdır. Eğitimden sağlığa birçok alanda hayırseverlerimizin eserlerini görüyoruz ve şehrimizin birçok ihtiyacını karşılanmaktadır. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in yaptırdığı dua ile caminin açılışı yapılmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Kocasinan, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı - Son Dakika
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