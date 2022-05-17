Kocasinan'da haşere ile mücadele çalışmaları başladı

Kocasinan Belediyesince haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir ilçe bırakmak için çalıştıklarını bildirdi.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik. Bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, ekiplerin, bölgeleri sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırmak için yoğun gayret gösterdiğini vurguladı.