Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı - Son Dakika

Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı

23.05.2021 13:04
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'nin Yunusemre Mahallesi'nde yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 336 ailenin hayalinin gerçekleştiği anahtar tesliminin yankısı sürüyor.

Kocasinan Belediyesi'nin Yunusemre Mahallesi'nde yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 336 ailenin hayalinin gerçekleştiği anahtar tesliminin yankısı sürüyor. Yeni Kocasinan için tarihe geçecek önemli bir adım daha atıldığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın çehresini değiştirerek, çağ atlatacak vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Dönüşümle birlikte ilçe genelinde yeşil alanların arttıracağını ve vatandaşların daha fazla sosyal alana kavuşacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle kentsel dönüşüm kanunu çıkartarak, belediyelerin işlerini kolaylaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kayseri'yi iyi tanıyan, ihtiyaçlarını iyi bilen birisi olarak yapılan bu çalışmaların her birinde Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Mehmet Özhaseki' nin destekleri ve katkıları var. Bundan dolayı Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki' ye şükranlarımı sunuyorum. Kentsel dönüşüm kanunu bizim için bir fırsattır. Bu çerçevede hemşehrilerimin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan'da daha modern binalar inşa ediyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir" ifadelerini kullandı.

Kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğini her defasında vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini 'Yeni Kocasinan'a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Yunusemre kentsel dönüşüm konutlarının şimdiden bölgenin kaderini değiştirdiğini vurgulayan vatandaşlar ise hayallerini gerçekleştiren ve bölgenin değerine değer katan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı
Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm, Kocasinan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da hayallerin gerçekleştiği 336 aileye anahtar teslimi büyük yankı uyandırdı - Son Dakika


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