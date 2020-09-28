Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli - Son Dakika

Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli

Sokak hayvanlarına yönelik birçok örnek uygulamayı hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, doğadaki canlılar için düzenli bir şekilde yemleme çalışması yapıyor.

Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli, System.String[]

Sokak hayvanlarına yönelik birçok örnek uygulamayı hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, doğadaki canlılar için düzenli bir şekilde yemleme çalışması yapıyor. İlçenin muhtelif yerlerine 30 adet beslenme noktası yerleştiren Kocasinan Belediyesi, hafta da 4 kez, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı. Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan'ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu noktalarda özellikle bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ve mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli

Kocasinan Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli - Son Dakika

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