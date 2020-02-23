Kocasinan'da hedef 100 bin ağaç dikmek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da hedef 100 bin ağaç dikmek - Son Dakika

Kocasinan'da hedef 100 bin ağaç dikmek

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 100 binden fazla ağaç dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan'da hedef 100 bin ağaç dikmek, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 100 binden fazla ağaç dikmeyi hedeflediklerini söyledi.


Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. İnsanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte tohumlardan fidan elde etmelerine yönelik ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Önemli olan, gençlerimizin kendi yetiştirdikleri fidanların olması ve bu işe emek vermeleridir." ifadelerini kullandı.


Diğer yandan ise farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şöyle devam etti; "Bu kapsamda ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 4 yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin, 2016 yılında 70 bin, 2017 yılında 100 bin, 2018 yılın da ise 125 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik. Yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi
Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:42:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan'da hedef 100 bin ağaç dikmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]