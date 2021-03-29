Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk - Son Dakika

Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk

29.03.2021 12:22
Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk, System.String[]

Lig tarihinde birçok rekora imza atan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, Türkiye Süper Ligi 3. Etap karşılaşmalarını namağlup olarak tamamladı.

Lig tarihinde birçok rekora imza atan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, Türkiye Süper Ligi 3. Etap karşılaşmalarını namağlup olarak tamamladı. Yenilgisiz maç eksiğiyle şampiyonluk yolunda devam eden masa tenisi takımını başarılarından dolayı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ligde tüm maçları kazanıp, namağlup şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Her defasında rekorları alt üst ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi 3. Etap müsabakalarına damga vurdu. Ankara Mamak Spor Salonu'nda oynanan 3. etap maçlarında rakiplerine üstün bir oyun sergileyen Masa Tenisi A Takımı, 6'da 6 yaparak namağlup olarak maç eksiğiyle 20 puan ile tamamladı. Sırasıyla Real Mardin Takımını 3-0, MTİ Adana'yı 3-1, MTİ Elazığ Takımı'nı 3-0, Balıkesir Bu Piliç'i 3-1, Adana Çukurova Üniversitesi'ni 3-0 ve son olarak DSİ İstanbul'u 3-0 yenip 6'da 6 yaptı.

Antrenör Kemal Balım, Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz, Elif Duman ve Ayşe İzel Bilgiç'den oluşan Masa Tenisi A Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazanması sonucunda şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, ligde tüm maçları kazanıp, namağlup şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayarak, "Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen Masa Tenisi Takımlarımız, her defasında bizim gururumuz oluyor. İnşallah başarılarımızı artırarak devam ettireceğiz. Genç kardeşlerimizi ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kadın masa tenisi takımı sporcuları ve Antrenör Kemal Balım ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk
Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk
Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, A Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk - Son Dakika Spor


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