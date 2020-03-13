Kocasinan'da her alanda ilaçlama, hijyen ve dezenfekte seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da her alanda ilaçlama, hijyen ve dezenfekte seferberliği - Son Dakika

Kocasinan'da her alanda ilaçlama, hijyen ve dezenfekte seferberliği

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi, 2016 yılında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını hızla yayılım gösteren virüslerden kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha yaygın hale getirdi.

Kocasinan'da her alanda ilaçlama, hijyen ve dezenfekte seferberliği, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, 2016 yılında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını hızla yayılım gösteren virüslerden kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha yaygın hale getirdi. Önlem amaçlı ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artıran Kocasinan Belediyesi, okullardan camilere, servislerden bina bodrumlara kadar ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir çalışma yürütüyor. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.


Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle 'Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak, etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. İlçe merkezi başta olmak üzere Kocasinan'ın dört bir yanında hummalı bir şekilde hijyen ve temizlik seferberliğimiz sürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan çalışmalar sayesinde ilçemiz sakinlerine daha sağlıklı ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Daha sağlıklı nesiller için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


İlçe genelinde rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.


Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise, kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a sağlık alanında gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dikkat çeken koronavirüs önlemi: Bursa'daki kahvehanede maske ve eldiven takıp okey oynadılar
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Son Dakika Haberleri
19:08 IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:07 Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
19:06 GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız;
19:06 Kahramanmaraş'a deprem izolatörlü hastane yapılıyor
19:06 Kayseri'den kısa kısa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan'da her alanda ilaçlama, hijyen ve dezenfekte seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]