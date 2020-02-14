Kocasinan'da kapalı köy yolu kalmadı - Son Dakika
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Kocasinan'da kapalı köy yolu kalmadı

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kapalı yol olmadığını belirtti.

Kocasinan'da kapalı köy yolu kalmadı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kapalı yol olmadığını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar temizleme çalışmalarını yerinde takip eden Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güvenli şekilde ulaşımlarını sağlamaları için 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade etti.

İlçedeki kar yağışının başladığı andan itibaren tüm ilgili personellerle birlikte sahada olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı güzel şehrimize bereketiyle birlikte geldi. Bizler de belediye olarak özellikle ana arterler başta olmak üzere gece ve gündüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlçemizin bütün mahallelerinde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekiplerimiz, araç sahiplerinin ve yayaların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Vatandaşlarımızın olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ekiplerimiz 24 saat görev başındalar."

İlçede 45 kırsal mahallenin ulaşıma açık olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Temizlik işleri, park ve bahçeler ile kırsal hizmetler müdürlüğünün yanı sıra fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını 98 personel ve 8 tuzlama aracı, 5 greyder, 7 kepçe, 6 yükleyici kepçe olmak üzere iş makinalarıyla birlikte kesintisiz bir şekilde sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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