Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor - Son Dakika

Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor

12.03.2021 12:23
Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mart ayında yağan karın şehre ayrı bir güzellik kattığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak, "Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemlerimizi önceden aldık. Bundan dolayı gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Modern nilfix aracı ve kar küreğiyle, ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, sağlık ocağı, okul, cami ve duraklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir Kocasinan'da yaşamaları için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin kar temizleme konusunda memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da "Sabahın ilk ışıklarında kaldırım ve yollarımız temizlenmeye başlanmış. Gideceğimiz yerlere herhangi bir olumsuzluk yaşamadan daha sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ayrıca don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Böylece Kocasinan'da kar sadece kartpostallık görüntüler oluşturmakla kalıyor. - KAYSERİ

Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor - Son Dakika


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