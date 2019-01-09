Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak amacıyla yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor, System.String[]
Kocasinan Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak amacıyla yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Gün boyu devam eden kar temizleme çalışmalarını gece sabaha kadar aralıksız devam ettiren ekipler, böylece araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor.

İlçe sakinlerinin kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını günün ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Özellikle ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve kaldırımları modern kar kürüme araçlarıyla temizleyen ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Ayrıca ekipler, don olayları nedeniyle yollardaki buzlanmanın önüne geçebilmek için de yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan kar temizleme çalışmalarını Kocasinan Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç ve Ümit Tokcan ile birim müdürleri de denetledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:48:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]