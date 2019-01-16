Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da Karlar Temizleniyor

Kocasinan'da Karlar Temizleniyor

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Kocasinan'da Karlar Temizleniyor, System.String[]
Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat çalışmaya devam edecekler." dedi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Bundan dolayı gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Modern nilfix aracı ve greyderle ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, cami ve duraklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için ekiplerimiz durmaksızın çalışmaya devam edecekler. Hemşehrilerimin daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaldırımların ve caddelerin temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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