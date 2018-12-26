Kocasinan'da Karlı Yollara Anında Müdahale

Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte Kocasinan Belediyesi ekipleri, yeni nesil araçla kar temizleme çalışması yapıyor.

Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte Kocasinan Belediyesi ekipleri, yeni nesil araçla kar temizleme çalışması yapıyor.



Kar yağışının olumsuz etkilerine yönelik bir dizi önlem alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu sayede Kocasinan'da hem yayaların hem de sürücülerin daha güvenli seyahat etmeleri sağlanıyor.



Kar yağışının başladığı sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi daha öncesinden almıştık. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve kaldırımları yeni nesil kar süpürme araçlarıyla kar birikintilerinden temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha güvenli olmasını sağlamış oluyor. Özellikle gece saatlerinde oluşabilecek don olaylarına karşı önlem olarak tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Kar yağışının şiddetini artırmasına karşı ekiplerimiz,vardiyalı sistemle 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz,vatandaşlarımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Belediye olarak, vatandaşların hava koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi adına yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması konusunda memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da "Sabahın ilk ışıklarında kaldırım ve yollarımız temizlenmeye başlanmış. Gideceğimiz yerlere herhangi bir olumsuzluk yaşamadan daha güvenli bir şekilde gidiyoruz. Hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesinde görevli çalışma ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

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