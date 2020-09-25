Kocasinan'da kırsal mahallelere hizmet - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için yoğun gayret sarf ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirerek yeni Kocasinan'ı inşa ettiklerini belirtti.

Kocasinan ilçesinin 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesi konumunda olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kırsal mahallelerde stabilize yol yapıyoruz. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı. Yaya ve kaldırım yollarında kilit parke çalışması yapıyoruz. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yaptık. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini, mahallenin isteği üzerine bölgeye tesisler kazandırdıklarını aktardı.