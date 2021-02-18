Kocasinan'da kış büyülüyor - Son Dakika

Kocasinan'da kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Adeta saklı bir cenneti bünyesinde barındıran Kocasinan, tabloları aratmayan manzaralarıyla dikkat çekiyor. Özellikle doğası ve kadim mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir seyir zevki sunan Kocasinan'da, bulutların üstünde kalan Erciyes'in kış güzelliği büyülüyor.

Kocasinan'ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Doğal güzelliklere sahip olan Erkilet'ten Erciyes ayrı bir güzel görünüyor." dedi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kocasinan'ın değerine değer, güzelliğine güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bizler, sizlerin sağlığı için yoğun gayret sarf ediyoruz. Evlerimizde kaldığımız süreç içerisinde bizler de Kocasinan'ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Böylece Kocasinan'da kar sadece kartpostallık görüntüler oluşturmakla kalıyor. - KAYSERİ