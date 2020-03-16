Kocasinan'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Kocasinan'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, önlem amaçlı olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, önlem amaçlı olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, belediye hizmet binalarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun sağlığını ilgilendiren konularda çok hassas davrandıklarına dikkati çekti.

"En büyük gayemiz daha sağlıklı toplumlar oluşturmaktır" ifadelerini kullanan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti bu dönemde de artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda tedbir amaçlı olarak toplumun sık kullandığı alanların hijyen temizliğini yapıp, dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha sıhhi bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir."

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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