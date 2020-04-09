Kocasinan'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç duyulan her alana hizmet ulaştırdıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, bugünlerde önceliklerinin kişi ve toplum sağlığı olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşıladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Büyüklerimize ve kardeşlerimize imkanlarımızı seferber ederek, onların yanında olduğumuzu gösterdik. Bu süreçte yaptığımız sosyal yardım hizmetlerimizi artırdık. İhtiyaç sahibi ailelere daha fazla 'sizin yanınızdayız' diyerek onların yanında olduğumuzu bir kez daha hissettirdik. Ayrıca mecburi dışarı çıkan vatandaşlarımıza maske dağıtarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bu süreçte beslenme olanakları azalan küçük dostlarımıza yönelik yemleme çalışmamızı artırdık. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik."