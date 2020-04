Kocasinan'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında temizlik çalışmaları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile mahallelerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Hiçbir virüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak, etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Her hafta, ilçemizin sınırlarında bulunan eczaneler, sağlık ocakları ve kamu alanları başta olmak üzere Kocasinan'ın her bir köşesinde hummalı şekilde dezenfekte, hijyen ve temizlik seferberliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Her şey vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri içindir."