Kocasinan'da koronavirüse karşı istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da koronavirüse karşı istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kocasinan'da koronavirüse karşı istişare toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler, eylem ve hareket planı ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kocasinan'da koronavirüse karşı istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler, eylem ve hareket planı ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığı ve huzuru için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Vatandaşların beklentilerini hızlı bir şekilde yerine getirerek, önceliğin onlara daha kaliteli hizmetleri ulaştırmak olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bakanlıklarımız tarafından gönderilen genelgelerde yapılması gerekenleri harfiyen yerine getirdik ve yapacağımız çalışmalarla ilgili olarak başkan yardımcılarımız ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sahada her alanda vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle kamu alanları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu doğrultuda en önemli konumuz temizliktir. Her zaman olduğu gibi önceliğimiz vatandaşlarımızın beklentilerini ve taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirerek, daha kaliteli hizmetlerimizi ulaştırmaktır."

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:10 Kaynak: AA

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