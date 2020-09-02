Kocasinan'da küçük masal anlatıcıları ödüllendirildi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde olan öğrencilerin daha kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla düzenlediği 'Benim Kahramanım Babam' konulu masal yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk ve ortaokul olmak üzere toplam 30 öğrenciye Kocasinan Belediyesi tarafından 20 bisiklet, 10 scooter hediye edildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere Kültür İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri durumunda kitap da hediye edilecek.

Video konferans yöntemiyle ödül alan öğrencilerle sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasında üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Çocuklara hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını dileyen Çolakbayrakdar, çocukların kabiliyetlerini, yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ödül alan öğrenciler ise desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.