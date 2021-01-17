Kocasinan'da kura sevinci - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin Yunus Emre Mahallesi'nde yaptığı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kura çekimiyle evlerin yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan vatandaşlarla telefonda görüntülü konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, evlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Dijital ortamda noter huzurunda kura çekimiyle evlerinin yerleri belirlenen hak sahiplerinin mutluluğunu paylaşan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla görüntülü olarak sohbet etti.

Hak sahibi Murat Duman ile görüşen Çolakbayrakdar, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıkla sıhhatle oturmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Duman ise hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"3 yıl gibi kısa bir sürede burayı teslim ettiniz. Allah razı olsun. Vatandaşla ilk anlaşmanın olduğu zamanı gösteren Yunus Emre'nin tanıtım videosunu izledim. O ilk görüşmeyi yaparken babamla sohbet etmiştiniz. Maalesef 5 ay önce babam vefat etti. Aynı anda hem hüznü hem de mutluluğu yaşadım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hak sahibi Mehmet Hamidoğlu ve eşi de Çolakbayrakdar'a dualar ederek, "Allah razı olsun başkanım, işiniz gücünüz rast gitsin. Rabbim bin kere razı olsun. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.