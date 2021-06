Kocasinan'da masa tenisinde rekor üstüne rekor

Masa tenisinde rekor üstüne rekor kıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, düzenlenen '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' 1. Liginde yine şampiyon oldu. Play-Off grubunda 1.lig 3.etap müsabakalarında oynadığı son 7 maçın tamamında galip gelen Kocasinan Belediyesi B Takımı, 27 puanla şampiyonluğu kazandı. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, yine 1.Lig Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı" dedi.

'2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Türkiye 1.Ligi 3.etap karşılaşmaları Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda oynandı. Masa Tenisi Süper Ligi'nin yanı sıra 1. Lig'de de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, oynadığı 14 maçın 13'ünü de kazanarak, liderlik koltuğunu korudu. Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Neşe Tekin ve Birsen Yerli' den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Lige fırtına gibi başlayan ve rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, son oynadığı 7 maçın tamamında galip gelerek şampiyon oldu. Ancak Kocasinan Belediyesi'nin Süper Lig'de de takımı olduğu için başka bir takım bir üst lige çıkma hakkını kazandı.

"Kocasinan'ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız" diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, "Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen Masa Tenisi Takımlarımız, her defasında bizim gururumuz oluyor ve bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Masa tenisi takımımız sürekli aldığı ödüller ve derecelerle Kayseri'nin yüzünü güldürüyor. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, hem Süper Lig ve 1.Lig de mücadele ediyor ve başarılara imza atıyor. Bundan dolayı hem sporcularımızı hem de onlarla birlikte bu işe emek veren antrenör Kemal Balım ve Halil Adak'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.