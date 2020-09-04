Kocasinan'da okullar, KPSS'ye hazır - Son Dakika

Kocasinan'da okullar, KPSS'ye hazır
Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi, tedbir kapsamında KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu öncesi okulların hijyen temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak hazır hale getirdi.
Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi, tedbir kapsamında KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu öncesi okulların hijyen temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak hazır hale getirdi. Her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.
Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda 'Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi' ile KPSS Lisans Sınavı öncesi okulların hijyen temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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