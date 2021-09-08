Kocasinan'da otomatik sulama sistemini yaygınlaşıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması için park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırırken yeni yapılan parklara da bu sistemi monte ediyor.

Zaman ayarlı ve noktasal sulama sayesinde su kullanımı azalırken aynı zamanda hem enerji hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, küresel ısınmayla birlikte suyun daha verimli kullanılması için yatırım yaptıklarını, bunlardan birinin de otomatik sulama sistemleri olduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar, led teknoloji aydınlatmayla 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladıklarını, otomatik sulama sistemiyle de önemli ölçüde su, zaman ve enerji tasarrufu elde ettiklerini kaydetti.