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Kocasinan'da Parklar Daha Güvenli ve Daha Huzurlu

11 dakika önce

Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamera sistemi uygulamasına başladı.

Kocasinan'da Parklar Daha Güvenli ve Daha Huzurlu, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamera sistemi uygulamasına başladı. Muhtelif parklara yüksek çözünürlükte kameralarla donatıp, 7/24 saat takip sistemi oluşturan Kocasinan Belediyesi, uygulamayla parkları daha da güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı parklarla hem vatandaşların hem de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede ilçede bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirmeye başlayan Kocasinan Belediyesi, çalışma sayesinde her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parkları daha güvenli ve daha huzurlu hale getiriyor. Yüksek çözünürlükte kameralarla 7 gün 24 saat parkları kayıt altına alan Kocasinan Belediyesi, Kayserililere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar ise parklarda daha huzurlu bir şekilde keyifli vakit geçireceklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
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