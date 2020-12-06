Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi - Son Dakika

Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi

06.12.2020 18:29
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine mama ve yem bırakıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz" diye konuştu.

Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını ifade etti. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında besleme noktalarına yem ve mama takviyesini artırdık. Amacımız; bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.

Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor. Çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin büyük takdirini kazanıyor. - KAYSERİ

Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi
Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi

Ahmet Çolakbayrakdar, Sokak Hayvanları, Kocasinan, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı         
17:58
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi         
16:45
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü         
14:57
Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?         
13:48
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 18:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan'da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei