Kocasinan'da sokak hayvanları düzenli besleniyor - Son Dakika
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Kocasinan'da sokak hayvanları düzenli besleniyor

10.03.2022 15:34
Kocasinan'da sokak hayvanları düzenli besleniyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışmasını sürdürüyor.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 84 besleme noktasına haftada 5 kez düzenli yiyecek bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu belirtti.

İlçede sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını, buraların ekipler tarafından düzenli kontrol edildiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanlarının da yer alacağı 'Kedi Kasabası' için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da sokak hayvanları düzenli besleniyor - Son Dakika


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