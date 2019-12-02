Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da spor faaliyetleri
Son Dakika Güncel Kocasinan'da spor faaliyetleri - Son Dakika

Kocasinan'da spor faaliyetleri

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi tesislerinde kadınlar sporla buluşuyor.

Kocasinan'da spor faaliyetleri, System.String[]

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi tesislerinde kadınlar sporla buluşuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi tesislerinde kadınlar sağlıklı yaşam için sportif becerilerini geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı bir yaşam için tesislerde vatandaşlara spor hizmeti sunduklarını belirtti.

Sağlıklı ve daha mutlu bireylerin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"En büyük gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda belediye olarak daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam için Kocasinan Akademi tesislerimizde değerli hemşehrilerimize spor hizmeti sunuyoruz. Toplum sağlığına büyük önem vererek bu hizmetleri yerine getirme konusunda her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı! Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:26:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da spor faaliyetleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]