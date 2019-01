Kocasinan'da Talepler Anında Karşılık Buluyor

Kocasinan Belediyesinin 'Siz Anlatın Biz Çözelim' sloganıyla, ilçe sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla hayata geçirdiği Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşlardan gelen istek ve talepler anında karşılık buluyor.

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılı Ağustos ayından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi, her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini yerine getiriyor. Çözüm Merkezinin, belediyecilik faaliyetlerine yönelik çözüm odaklı çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.



Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmeti, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendirdi. Başkan Çolakbayrakdar "Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm Merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında Çözüm Merkezi büyük bir adımdır. Biz diyoruz ki; 'Kocasinan Belediyesi'ne ve Başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama belediyeyi, ilçe sakinlerimizle birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir" ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezinin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezine kurulduğu günden bugüne kadar toplam 68 bin 327 çağrı geldiğini belirterek, "Bunların 54 bin 583'ü aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. Diğer başvuruların bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır.Çözüm Merkezimizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak, güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya katkı sağlamak için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

