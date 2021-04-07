Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor - Son Dakika

Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor

07.04.2021 14:40
Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, organik domates fidesi, gacer ve siyez buğdayı üretimi ile tarımsal kalkınma desteğine Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacına büyük katkı sağlaması hedeflenen aspir bitkisini de ekledi.

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, organik domates fidesi, gacer ve siyez buğdayı üretimi ile tarımsal kalkınma desteğine Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacına büyük katkı sağlaması hedeflenen aspir bitkisini de ekledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini belirterek, yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekiminin kesintiye uğramaması, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve nadasa bırakılan alanların değerlendirilmesi kapsamında 60 dönüm araziye aspir bitkisinin ekimini yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmayacağız' sözünü görev addettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Tüm imkanlarımızı seferber ederek, tarımsal alanda üretime katkı sağlıyoruz" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesi'nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük yüzölçümlü ilçesi olduğunu vurgulayarak, "Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu zamana kadar tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model olmuştu. Ayrıca 10 dönümlük arazide tıbbı ve aromatik bitkiler, 60 dönümlük arazide ise aspir bitkisi ile tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de aspir yağı üretiminin artışıyla bitkisel yağ açığının kapatılması yönünde atılım gerçekleştirileceğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş (KAYÇEV) aracılığıyla Hasanarpa Mahallesi'nde 60 dönüm arazide aspir bitkisi tohumunun toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Hem ekonomik hem de sağlık açısından aspir bitkisinin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Ülkemizde yıllık 3 milyon ton olan bitkisel yağ ihtiyacının ancak 1,5 milyon tonu üretilebilmekte, ortaya çıkan yağ açığı ise ithalat yoluyla giderilmektedir. Aspir tohumlarından elde edilen yağ oldukça kaliteli olup, yemeklik olarak tüketilebilmektedir. Ülkemizdeki nadasa bırakılan işlenebilir tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve bitkisel yağ açığının kapatılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır. Kuraklığa dayanıklı ve ortalama yağ oranı yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişebilen bir yağ bitkisi olan aspir bitkisi, içeriğindeki omega 6 ile linoleik asit sayesinde vücudun dengesini korumaya ve kolesterolü dengelemeye yardımcı oluyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan aspir, damar sertliğini önlemesi ve vücut direncini de arttırmasıyla biliniyor" dedi.

Aspir bitkisi, özelikle yağı birçok tedavi için adeta bir ilaç deposudur. Aspir tohumu yağından elde edilen yağ asitidir. CLA, vücudumuz tarafından üretilmeyen dışarıdan alınması gereken yağ asitlerinden biridir. Aspir bitkisi, 80-100 cm kadar boylanabilen, sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan, otsu bir bitkidir. Aspir tohumunda amino asitler, mineral maddeler ve bazı vitaminler (B1, B2, B12, C, E) bulunur. Tohumlarında yeni çeşitlerde yaklaşık yüzde 46-47'ye kadar yağ bulunmaktadır. Yağının en bariz özelliği, doymuş yağ asitleri oranının düşük, doymamış yağ asitleri oranının yüksek olması. Aspir yağının içeriği yüzde 100 doğal ve sağlıklıdır. Anti-Oksidan etkiye sahiptir. Kabızlığa karsı faydalıdır. Vücutta biriken fazla yağları eritmeye, metabolizmayı hızlandırmaya, cildi nemlendirme ve yenilemeye, damar sertliğini önlemeye, kolesterol ve yağ şekerini dengelemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. - KAYSERİ

Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor
Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor
Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor
Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor
Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor
Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor

Kocasinan, Türkiye, Domates, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da tarıma destek devam ediyor - Son Dakika


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