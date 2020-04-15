Kocasinan'da üretim seferberliği - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki 112 bin metrekare arazide üretim seferberliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye olarak koronavirüs ile mücadelenin yanında tarımsal üretimin sürdürülebilmesinin sağlanması içinde çalışma yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmayacağız" sözünü görev addettiklerini belirterek, "Tüm imkanlarımızı seferber ederek, tarımsal alanda üretime katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'sinin Kocasinan'da yapıldığını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar 12 bin dönümlük alanda yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model olmuştu. Ayrıca 10 bin dönümlük arazide tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle bu süreçte de 90 bin dönümlük araziyi ekilebilmesi için tarıma hazır hale getirdik. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinanımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır."