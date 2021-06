Kocasinan'da ürünler hassada hazırlanıyor - Son Dakika

Tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi Projesini hayata geçirmeye çalışan Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, aspir bitkisi üretimi, siyez ve gacer buğdayı ile Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi üretimi meyvelerini vermeye başladı. Hasada hazırlanan ürünlerin ekimine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarım, hayvancılık ve ziraat açısından önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi için seferberlik ilan ettiklerini vurguladı.

Projeler ile Türkiye'ye model olduklarını ve uygulamalarla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi. Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçilerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Ne kadar kendi kendinize üretim yapıyorsanız, yaptığınız iş kadar değerli ve önemlidir. İçinden geçmiş olduğumuz pandemi sürecinde kendine yetebilen ülkelerin ayakta kalabilme şanslarının fazla olduğunu görmüş olduk. Tarımsal alanda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, yeni adımlarla tarımsal üretime desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çiftçilerimizi her alanda destekleyip, üretimini artırmamız gerekiyor. İlçemiz ve şehrimizin potansiyeli bu anlamda çok yüksek. Şehrimizdeki üretilen tarımsal alandaki imalatın yüzde 20'sini Kocasinan bölgesindeki çiftçilerimiz yapmaktadır. Özveriyle çalışıp, alın teriyle elde etmiş oldukları ürünlerin karşısında kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bünyemizde faaliyet gösteren KAYÇEV aracılığıyla yenilikçi belediye olarak yapmış olduğumuz uygulamalarla Türkiye'ye örnek oluyoruz. Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bunun yanı sıra yeni bir çalışmamız ile Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen bölgemizin buğdayı olan gaceri, 30 dönümlük arazide toprakla buluşturduk. Bu yıl ise 60 dönümlük arazide aspir bitkisini toprakla buluşturduk. Ayrıca tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını her geçen gün yeni projelerle taçlandırarak, her alanda olduğu gibi bu konuda da öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Projemiz sayesinde yeni mahsul ürünleri hasad ettiğimiz zaman çiftçilerimize dağıtacağız. Yapılan çalışmalar önemli ve değerlidir. Çünkü genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine insanlar kendi öz tohumlara ulaşmaları noktasında yeniden geçmişe dönüyorlar. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi Projesi uygulamasıyla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşayacağını ve çok daha büyük tarımsal üretimin kapısını açacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ