Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da Üstyapı Yenileniyor

Kocasinan'da Üstyapı Yenileniyor

58 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden yol, kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Kocasinan'da Üstyapı Yenileniyor, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden yol, kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde devam eden yol, kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı bir ilçe inşa ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Özellikle ilçemizin genelinde mevcut parklarımızı yenilerken bölgeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni yaptığımız parkların daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yaptığımız parklar, alışılmışın dışında daha fonksiyonel ve modern yapılar diyebiliriz. Bölgenin yapısına uygun projelerle bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapılan bu parklar, tam bir yaşam alanına dönüşüyor. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir. Bu mahallelerimizde olduğu gibi ilçemizin her mahallesinde yeni projeler gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:18 Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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