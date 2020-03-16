Kocasinan'da vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kocasinan'da vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, önlem amaçlı olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan'da vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, önlem amaçlı olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi.


Toplumun sağlığını ilgilendiren konularda çok hassas davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "En büyük gayemiz; daha sağlıklı toplumlar oluşturmaktır. Sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti bu dönemde de artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda tedbir amaçlı olarak toplumun sık kullandığı alanların hijyen temizliğini yapıp, dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha sıhhi bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir" ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı; sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, belediye hizmet binalarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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