Kocasinan'da yaptırılacak aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yaptırılacak aile sağlığı merkezinin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne yaptırılacak aile sağlığı merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, buradaki konuşmasında, Kocasinan mahallelerinin her alanda örnek ve marka yatırımlarla gelişip, büyüdüğünü belirtti.

Bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet Osmangazi Mahallemizde de aile sağlığı merkezinin temellerini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız sağlıkla tamamlanmasını diliyorum. En kısa zamanda inşaatın bitmesiyle birlikte bölgemizin bir ihtiyacı daha tamamlanmış olacak. Hem nüfus hem de gelişim açısından bölgenin aile sağlığı merkezine ihtiyacı vardı. Hayırseverimiz desteğiyle bugün burada başlayan inşaatı, yıl sonundan önce tamamlayacağız ve bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız."