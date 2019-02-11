Kocasinan'da Yeni Nefeslere Gözaydın Ziyaretleri Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ilçe sakinlerinin daha güzel bir hayat sürdürebilmek adına çalışırken eşi Fatma Çolakbayrakdar da sosyal projelerde eşine destek olmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ilçe sakinlerinin daha güzel bir hayat sürdürebilmek adına çalışırken eşi Fatma Çolakbayrakdar da sosyal projelerde eşine destek olmaya devam ediyor. Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere 'Gözaydın' ziyaretinde bulunan Fatma Çolakbayrakdar, ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan son derece memnun olduklarını söyledi.



Kocasinan Belediyesi'nin 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere 'Gözaydın' ziyaretlerine devam eden Fatma Çolakbayrakdar, bu sefer de Aras, Karamercan ve Aydın ailelerine misafir oldu. Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Uğurevler Mahallesi'ndeki Aras ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Yekta bebeği ziyaret etti. Kocasinan ailesine yeni katılan nefeslere 'Gözün Aydın' ziyaretinde bulunduklarını belirten Fatma Çolakbayrakdar, ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan son derece memnun olduklarını söyledi. Bebeği kucağına alıp seven Fatma Çolakbayrakdar, "Allah, analı babalı büyütsün. Bu yeni nefes, ailenize bereket ve güzellikler getirsin." dedi. Başkan Çolakbayrakdar'ın yoğun iş temposu nedeniyle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini ifade eden Fatma Çolakbayrakdar, "Bizler hanımlar olarak eşlerimizin destekçisi olmaya özen gösteriyoruz. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği fırsat buldukça eşimle birlikte 'Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz. Eşim Ahmet Bey'in yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum. Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup mutluluklarına ortak olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Fatma Çolakbayrakdar'ın ikinci ziyareti ise Erciyesevler Mahallesi'ndeki yeni doğan Yunus Emin bebeğe oldu. İkiz bebekle birlikte 3 çocuğu olan Karamercan ailesiyle sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, ikiz bebek bakmanın meşakkati ve keyfi üzerine hoş sohbetler gerçekleştirdi. Yunus Emin bebeğin abisi olan İsmail Efe ve İbrahim Mete ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi.



Fatma Çolakbayrakdar'ın üçüncü ziyareti de Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ve yeni doğan bebeğiyle 4. çocuklarını kucaklarına alan Aydın ailesine oldu. Belinay bebeğe "Hoş geldin" diyen Fatma Çolakbayrakdar, "Allah bahtını açık etsin, uzun ömür versin." diyerek Kocasinan Belediyesi'nin hediyesi olan bebek setini verdi. Bebeğin annesi ise Fatma Çolakbayrakdar'a ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.



Aydın ailesinin hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar'ın, aileyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyaret son buldu.



Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek Paketi' almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

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