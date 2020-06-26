Kocasinan'da YKS için dezenfekte seferberliği - Son Dakika

Kocasinan'da YKS için dezenfekte seferberliği

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yürüttüğü okullarda hijyenik ve dezenfekte çalışmalarını kontrol etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yürüttüğü okullarda hijyenik ve dezenfekte çalışmalarını kontrol etti. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sınavın 1. ve 2. Oturumun arasında tekrardan okulların dezenfekte edileceğini söyledi.

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Sınavın yapılacağı okulu gezerek, sınıflardaki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız, sağlık sıhhat içerisinde hedefledikleri bölümleri kazanması noktasında hem dua ediyoruz hem de daima yanlarındayız. Bu doğrultuda çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için yaklaşık 4 yıldır rutin olarak hijyen temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sefer ise içinden geçtiğimiz süreç nedeniyle sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladık. 27 Haziran Cumartesi Günü 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının ardından ekiplerimiz yine sahada olacak ve tekrardan okulları dezenfekte edip, 28 Haziran Pazar Günü yapılacak olan sınavın 2.Oturum Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) hazır hale getirecek. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan çocuklarımızın; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da YKS için dezenfekte seferberliği - Son Dakika

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