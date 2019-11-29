Kocasinan'da yol çalışmaları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bazı alternatif yolların asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osman Kavuncu, Erkilet ve Bekir Yıldız bulvarları ile Kuzey Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan alternatif ulaşım hattındaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri'ye yakışır yeni yollarla alternatif bir ulaşım imkanı sunduklarını ve ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini belirtti.

Her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yol için 17 bin 316 ton dolgu, 2 bin 916 ton temel malzeme ve 3 bin 62 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaya geçidi için de kaldırım çalışmaları devam ediyor. Özellikle bir yandan yeni yollar yaparken bir yandan da mevcut yolların yenilenmesini sağlıyoruz. Amacımız, Kayseri'ye daha konforlu bir ulaşım sağlamaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."