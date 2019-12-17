Kocasinan'da yol çalışmaları - Son Dakika
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Kocasinan'da yol çalışmaları

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, 2019'da 80 kilometre stabilize yol yaptı.

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Kocasinan Belediyesi, 2019'da 80 kilometre stabilize yol yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl içerisinde kırsal mahallelerde toplam 80 kilometre stabilize yol inşa edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahalleleri güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini belirtti.


Yapılan yatırımlar ve uygulanacak projelerle mahallelerin değer kazandığını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerde 2019 yılında toplam 80 kilometre stabilize yol yaptık. Özellikle doğalgaz çalışması nedeniyle bazı mahallelerde alt yapısıyla birlikte yolun asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla 444 metre koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı. Tehlike arz eden ve kullanılmayan malzemelerin kaldırılması işi olarak Saraycık Mahallesinde toplam 3 bin 600 ton ve Hasancı Mahallesinde ise 3 bin ton malzeme kaldırıldı. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştirdi. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve mezarlıkların iç düzenlemeleri yapıldı. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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