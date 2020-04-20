Kocasinan'da yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan bölgesindeki, Bekir Yıldız Bulvarı ve Bağdat Bulvarı'nı Yeni Sanayi ile Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayan Çınarcık Caddesi'nde yol çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle yol yapım çalışmalarını artırdıklarını, yapılan hizmetlerle Kayseri'nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini belirtti.

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.

Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte fen işleri müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Bu doğrultuda Yunus Emre Mahallesi Çınarcık Caddesi'ndeki çalışmalar bittiğinde ilçemiz, daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşacak. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığını da sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."