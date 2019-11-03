Kocasinan'da yol yenileme ve çevre düzenleme çalışması

Kocasinan Belediyesi, Boztepe Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi'nde yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sancaktepe ile Boztepe mahallelerinin yoğun kullandığı ve Akin, Hasanarpa ile Kızık mahallerine ulaşım sağlayan yolu, alt yapısıyla yeniledi.

Uzunluğu 400 metre, genişliği ise 14 metre olan yola, 3 bin ton kaba dolgu, 2 bin 400 ton temel malzeme ile bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca yol boyunca 800 metre yaya yolu ve 2 bin metrekare kilitli parke çalışması yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı değerlendirmede, bölgenin ihtiyacına göre çözüm ürettiklerini ifade etti. Kocasinan'ın dört bir yanında yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, sonbahar mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mevsim şartları elverdiği ölçüde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından farklı noktalarda çalışmaların devam ettirileceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Boztepe Mahallesinde yenilediğimiz ve altyapısını güçlendirdiğimiz yol, Erkilet'ten başlayarak Akin, Hasanarpa ve Kızık mahallelerimize giden güzergahlardan biri olmakla birlikte Boztepe ve Sancaktepe mahalle sakinlerimizin de yoğun olarak kullandığı bir yoldur. Çevre düzenlemesiyle birlikte yenilenen yol, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Kocasinan'ın değişimini ve dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit

ederek, çözüm üretiyoruz. Her bir mahallemizi Kocasinan'a değer katacak şekilde yenileyeceğiz."