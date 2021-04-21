Kocasinan Belediyesinin temizlik çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, rutin temizlik çalışmaları ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda devam ediyor.

Ekipler ilçe genelinde boş araziler ve mezarlıklarda bakım, temizlik ile haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediye ekiplerince, mezarlıklardaki yolları süpürme, çöpleri toplama, büyüyen otları kesme işlemleri yapılırken, arazöz araçlarla temizlik ile yıkama çalışmaları da sıklaştırılıyor.